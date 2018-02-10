بالصور.. هوندا Amaze الجديدة تنطلق برحابة أكبر ومحركات أكثر كفاءة

نيودلهي(صدى):

كشفت هوندا عن سيارتها الجديدة كلياً Amaze في معرض أوتو اكسبو 2018 والتي تأتي بتصميم أكثر ديناميكية بوحي أكورد وسيفيك وبمزيد من الرحابة الداخلية وتقنيات الأمان المعاصرة, وعلى عكس الجيل الأول من السيارة الذي أطلق في 2013, فالموديل الجديد يتميز بقاعدة بناء تسمح برحابة داخلية أكبر ومحركات أكثر كفاءة وتكنولوجيا أمان جديدة.

ومن المقرر طرح السيارة في الأسواق في نهاية العام الجاري وطورت السيارة في هوندا بانكوك في تايلاند وبلغ طولها 4 متر, وبجانب Amaze ترحب الهند بتقديم الجيل العاشر من سيفيك والجيل الخامس الجديد من CR-V بمحرك ديزل لأول مرة. وقال تاكاهيرو هاتشيجو رئيس هوندا أنهم ملتزمون بالسوق الهندي وسيطلقون 6 موديلات جديدة في خلال 3 سنوات منهم موديل Amaze وCR-V الجديدة والجيل العاشر من سيفيك الذي سيطلق كموديلات 2018 و2019.