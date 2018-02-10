” العمل ” تباشر التحقق في فيديو ” وافد يهين موظف سعودي ” بجازان

تركي السالم(صدى):

أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان أحمد القنفذي، على أن الوزارة سيشرع في التحقيق بشأن مقطع الفيديو المتداول، والذي يظهر حدوث نقاش حاد بين وافد آسيوي وشاب سعودي انتهى بطرد الوافد للشاب السعودي.

وقال القنفذي أن المقطع محل المتابعة والاهتمام، وسيتم التحقيق في الموضوع واتخاذ كل الإجراءات النظامية في ضوء نتائج التحقيق، وذلك بالتنسيق مع الوزارة.

ويذكر أن مستخدمو وسائل تداولوا مقطع الفيديو، قائلين إن الواقعة حدثت بإحدى الشركات بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجازان، ومطالبين الجهات المعنية بكشف ملابسات الموضوع واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنه.

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