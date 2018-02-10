” العمل ” تباشر التحقق في فيديو ” وافد يهين موظف سعودي ” بجازان
أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان أحمد القنفذي، على أن الوزارة سيشرع في التحقيق بشأن مقطع الفيديو المتداول، والذي يظهر حدوث نقاش حاد بين وافد آسيوي وشاب سعودي انتهى بطرد الوافد للشاب السعودي.
وقال القنفذي أن المقطع محل المتابعة والاهتمام، وسيتم التحقيق في الموضوع واتخاذ كل الإجراءات النظامية في ضوء نتائج التحقيق، وذلك بالتنسيق مع الوزارة.
ويذكر أن مستخدمو وسائل تداولوا مقطع الفيديو، قائلين إن الواقعة حدثت بإحدى الشركات بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجازان، ومطالبين الجهات المعنية بكشف ملابسات الموضوع واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنه.
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ابو ياسر.[ عدد التعليقات: 383 ] نشر منذ 2 ساعتين
ولسى ما شفتم شيئ
الايام قادمه وسوف تشاهدون العجب ..
من ..الاجانب ….
فاستعدو واعدو
رائد[ عدد التعليقات: 542 ] نشر منذ 45 دقيقة
يمكن الشاب رفع ضغطه
سعودي جديد[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 40 دقيقة
الاجنبي الحين صار ابن البلد