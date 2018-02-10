إطلالة جديدة لـ ” جيم ولياقة ” عبر ufm

سعيد العجل(صدى):

ينطلق يوم غد الأحد برنامج جيم ولياقة عبر أثير إذاعة ufm الذي يقدمه المذيع محمد المقبل، بثوب جديد بإضافة حلقتين يومي الاثنين والأربعاء ليصبح البرنامج 5 ايام اسبوعيا يبدأ الساعة 11:5 صباحا بناء على طلب الجمهور.

وستكون مواضيع أيام الاحد والثلاثاء والخميس خاصة بالصحة والرشاقة والقوة والسمنة والنحافة والانظمة الغذائية، فيما سيخصص يومي الاثنين والاربعاء لبرامج طب التجميل والطب العام.

ويضم البرنامج الذي يرعاه مستشفيات المانع ومياة حلوة ومركز الحقيل الطبي، اقوى الفقرات ( القوي / الكوتش / علاج طبيعي ) بمشاركة مركز الاخصائيون للعلاج الطبيعي ونادي اكتف تايم وتطبيق لومي بالاضافة الى اضخم مسابقة ( اربح وزنك ) البطل الاول 7 الالف الثاني 5 والثالث 3 الالف برعاية مستشفى الصفوة