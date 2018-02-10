التشكيل النهائي للشباب والفتح في مواجهة اليوم

نواف السالم(صدى):

انتهت إدارة فريقي الفتح والشباب من تحديد التشكيل النهائي للاعبين المشاركين في القائمة الأساسية والاحتياطية ، خلال لقاء اليوم السبت من ختام الجولة الـ21 ، في مواجهات بطولة دوري المحترفين .

وينضم للفتح في القائمة الأساسية ، حارس المرمى علي المزيدي واللاعبين عبدالله مبارك الدوسري وإبراهيم الشنيحي وعبدالقادر الوسلاتي ومحمد عبدالشافي ومحمد الفهيد وعلي الزقمان ومحمد أمان وساندرو مانويل وماجد هزازي وجواو بيدرو .

وضمن قائمة البدلاء ، ينضم حارس المرمى عبدالله العويشير ، واللاعبين عبدالعزيز مجرشي وأحمد الناظري وحمد الجهيم وعبدالله العمار ومحمد السعيد ومحمد المجحد وسالم النجزاني وعبدالله اليوسف .

ويشارك من قائمة الشباب الأساسية ، حارس المرمى فاروق بن مصطفى ، ومن اللاعبين كل من فهد غازي ومحمد سالم وناصر الشمراني وسبيستيان أوبيلا ، بالإضافة إلى عبدالله الفهد وهتان باهبري وتركي العمار وعبدالله الخيبري وعمرو بركات .

ومن الاحتياطي ، حارس المرمى عبدالله السديري ، واللاعبين عبدالوهاب جعفر وأحمد عطيف وجمعان الدوسري ومؤيد اللافي وناصر العمران وسعود كريري .