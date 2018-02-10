رجل يمنع الطعام عن حفيدته لمدة 10 سنوات

طوكيو(صدى):

وثقت فتاة يابانية في العشرينيات من عمرها معاناتها، بعدما تعرضت للتجويع على يد جدها ، وعرفت نفسها ” الملفوف البري ” عبر تويتر .

وقالت الفتاة التي تعيش في كيوتو: إن جدها كان يعتدي عليها بالضرب ويركلها في بطنها عندما كان يلقي القبض عليها تتناول الطعام سرا ، حيث طوال العشر سنوات التي عاشتها معه منعها من تناول الطعام .

وأضافت أنها بعد ذلك لم تكن قادرة على بلع الطعام، وكانت تبصقه أو تتقيأه حتى وصل وزنها إلى 16.7 كيلو جراما، والتقطت الفتاة صورا لنفسها أمام المرآة داخل منزلها تظهر حالتها المروعة.

وفي صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حثت الأشخاص الذين يعانون من سوء المعاملة أو اضطرابات الأكل المماثلة على طلب المساعدة قبل فوات الأوان.

وبعد إنقاذها في النهاية، أخبرها الأطباء أنها كانت على بُعد دقائق فقط من الموت، واستطاعت الفتاة بعد عشر سنوات الشفاء تماما، ولم تكشف ما حدث لجدها.