بالصور.. سليمان المحيمدي يتوج بكأس خادم الحرمين للقدرة والتحمل

نواف السالم(صدى):

توج محافظ البدائع عبدالرحمن بن عبدالكريم السديس الفارس سليمان المحيمدي من اسطبلات البرجس بطلاً لسباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل الذي أقيم اليوم السبت، على ميادين قرية البدائع الدولية بمنطقة القصيم بمشاركة كبيرة من مختلف اسطبلات المملكة وبعض دول الخليج وفرسان المملكة الأردنية .

وأنهى المحيمدي السباق الذي امتد لمسافة 110 كم مقسمة على 4 مراحل برفقة الفرس بنت الريح بسرعة 26،330 كم / ساعة وزمن 4:10:40 ساعات.

كما حل في المركز الثاني الفارس فارس ابوراس على الجواد تاك شانس وبسرعة 26،029 كم / ساعة وزمن 4:13:34 ساعات ، وحل في المركز الثالث فيصل البادي على الجواد ويلدفري بسرعة 25،148 كم / ساعة وزمن 4:22:27 ساعات .