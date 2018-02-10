رسالة أب لابنه تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

نورة الشهري(صدى):

حازت رسالة غير التقليدية على إعجاب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أقدم عليها والدٌ يُدعى “ زيد ” عندما اختطّ بيده كلمات على مقود السيارة الخاصة بابنه فيها: يا ولدي إن أرخصت روحك ووصلت إلى هذه السرعة، فتذكر أن روحك غالية علينا، والدك زيد.

ويذكر أن هذه الرسالة التي علّقها الأب على عداد السرعة في سيارة ابنه، محذرًا إياه من تجاوز السرعات المسموح به، لقيت رواجًا كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار النشطاء إلى الطريقة التي تعامل بها الأب مع ابنه والتي يعبر فيها عن مدى إخلاصه وحبه وخوفه على فلذة كبده.

وتمنى النشطاء، من جميع الآباء تشديد رقابتهم على أبنائهم لاسيما مَن لم يتجاوز منهم مرحلة المراهقة، ونصحهم بالكلمة الطيبة والطريقة الحسنة والتي لا تخلو من عنصر المفاجأة؛ لما فيه من قدرة على التأثير في قلوبهم.