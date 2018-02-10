الواثب حسين آل حزام يحطم ” الرقم العربي ” للقفز بالعصا

نواف السالم(صدى):

حطم الواثب حسين آل حزام اليوم الرقم العربي أثناء مشاركته في مسابقة القفز بالعصا داخل الصالات المغلقة عندما قفز لارتفاع (5.53)م في لقاء بفياتفيل (اركانساس) بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويبحث آل حزام عن تحقيق الرقم التأهيلي لبطولة العالم داخل الصالات، التي ستقام الشهر المقبل في بيرمنغهام البريطانية، والبالغ (5,78)م، حيث سيكون اللاعب الأصغر المشارك في البطولة لو تحقق له التأهل، كما يبحث عن تحقيق الرقم التأهيلي لأولمبياد العالم للشباب الذي سيقام في أكتوبر المقبل بالأرجنتين.

يذكر أن حسين آل حزام، الذي يعد أبرز لاعبي المنتخب السعودي لألعاب القوى في منافسات القفز بالعصا، والحاصل على ذهبية ألعاب التضامن الاسلامية، التي أقيمت العام الماضي بالعاصمة الاذربيجانية ” باكو “.

وكان آل حزام، حقق مؤخرا المركز الثاني في منافسات لقاء ” اركانسس ” في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب قفزه لارتفاع (5.35)م، قبل أن يحقق المركز الأول أثناء مشاركته في منافسات لقاء ” كانساس ” في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد قفزه لارتفاع (5.48)م، بتطورات رقمية تعطي التفاؤل بالوصول للرقم المؤهل لبطولة العالم داخل الصالات.