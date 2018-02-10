وظائف خالية بـ ” البنك الإسلامي ” في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن البنك الإسلامي للتنمية في جدة، عن توفيره للعديد من الوظائف الإدارية الشاغرة، وذلك وفقاً للمسميات الوظيفية التالية:

Senior Legal Counsel – Insurance Operations

Associate – Project Finance (ICD)

Manager – Internal Auditor

Credit Risk Assessment and Monitoring, Principal (ICD)

Manager / Senior Manager, Credit Review

Senior Associate,Corporate Equity (ICD)

SME Associate (ICD)

Portfolio and Follow Up Associate (ICD)

Young Professional Program 2017 – (Age range 22-32 years old)

وأوضح البنك الإسلامي طريقة التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك التخصصات، وذلك من خلال بعث السيرة الذاتية عبر عنوان البريد الإلكتروني التالي:

من هنا .