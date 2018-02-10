وظائف خالية بـ ” البنك الإسلامي ” في جدة
أعلن البنك الإسلامي للتنمية في جدة، عن توفيره للعديد من الوظائف الإدارية الشاغرة، وذلك وفقاً للمسميات الوظيفية التالية:
Senior Legal Counsel – Insurance Operations
Associate – Project Finance (ICD)
Manager – Internal Auditor
Credit Risk Assessment and Monitoring, Principal (ICD)
Manager / Senior Manager, Credit Review
Senior Associate,Corporate Equity (ICD)
SME Associate (ICD)
Portfolio and Follow Up Associate (ICD)
Young Professional Program 2017 – (Age range 22-32 years old)
وأوضح البنك الإسلامي طريقة التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك التخصصات، وذلك من خلال بعث السيرة الذاتية عبر عنوان البريد الإلكتروني التالي:
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