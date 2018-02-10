شركة تموين تعلن عن توفر وظائف إدارية وهندسية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة تموين ومقرها بالعاصمة الرياض، عن حاجتها لسد الشواغر الوظيفية بموظفين إداريين ومهندسين.

وأشارت الشركة إلى أن الوظائف المطلوبة هي: أخصائي مراقبة الجودة (Quality Control Specialist) والمؤهل المطلوب: بكالوريوس، لافتةً إلى أن الأولوية لمن يتقن اللغة الانجليزية، وذلك بدوام كامل، كما أنها تحتاج إلى مشرف إنتاج (Production Supervisor)، وتشترط خبرة مسبقة، وتقدم الأولوية لمن يتقن اللغة الانجليزية، والعمل بدوام كامل.

وأضافت الشركة أنها تحتاج إلى مهندس صناعي (Industrial Engineer)، والمؤهل المطلوب: بكالوريوس، كما أنها تقدم الأولوية لمن يتقن اللغة الانجليزية، مشيرةً إلى أن العمل بدوام كامل، بينما ترغب في مهندس كهربائي (Electrical engineer) حاصل على بكالوريوس، والأولوية لمن يتقن اللغة الانجليزية، والعمل بدوام كامل.

وأردفت الشركة، أنها ترغب في توظيف مهندس ميكانيكي (Mechanical Engineer) و مدخل بيانات (Data Entry)، ومن الشروط أن يكون كل منهما حاصل على بكالوريوس، والأولوية لمن يتقن اللغة الانجليزية، كما أن العمل بدوام كامل، ذلك بالإضافة إلى أنها تحتاج مسؤول تذاكر السفر (Ticket Officer)، لافتةً إلى أنه تشترط خبرة مسبقة، والأولوية لمن يتقن اللغة الانجليزية، والعمل بدوام كامل.

ودعت الشركة من يرغب في التقديم بإرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني مع ذكر المسمى الوظيفي بالعنوان: [email protected]