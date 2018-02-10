جلد الإنسان يحمي الجسم من الجراثيم والبكتيريا

متابعات(صدى):

تتعدد وظائف الجلد عند الإنسان وجميع الكائنات الحية، فهي حماية الجسم من البكتيريا والجراثيم والإشعاع والمواد الكيميائية والكائنات الدقيقة والآثار الميكانيكية والضغط، واختلاف في درجة الحرارة.

فيحتوى جسم الإنسان على مجموعة من الأجهزة والأعضاء المترابطة التي يؤدى كلاً منها وظيفة معينة مثل جلد الإنسان والذي يتكون من طبقتين هما:

البشرة : وهى طبقة الجلد الخارجية وتحتوى على خلايا الميلانين المسئولة عن لون البشرة.

الأدمة : وهى باطن الجلد وتحتوى على النهايات العصبية، والغدد العرقية والدهنية والأوعية الدموية، والليمفاوية

الأنسجة الدهنية تحت الجلد: تحتوى على خلايا.

ويعمل الجلد على تنظيم وظائف الأعضاء من درجة حرارة الجسم عن طريق العرق والشعر، والتغيرات في الدورة الدموية الطرفية وتوازن السائل عن طريق العرق، كما يعمل بمثابة خزان لفيتامين د.

ويحتوى الجلد على شبكة واسعة من الخلايا العصبية التي تكشف وتتبع التغيرات في البيئة، والحرارة واللمس والبرد والألم.

وعندما يحدث خلل في الخلايا العصبية وهو ما يعرف باسم الاعتلال العصبي، يحدث فقدان الإحساس في المناطق المصابة، مما يزيد من خطر الإصابة شديدة أو تفاقم الجرح.