بالصور.. حفل زفاف الإعلامي الطويهر

سعيد العجل(صدى):

احتفل الزميل الإعلامي فيصل الطويهر بزفافه أمس الجمعة بمدينة الرياض، على كريمة سليمان بو محمد البليهد.

وتقدم الحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن بندر الفيصل آل سعود، والداعية الشيخ الدكتور علي المالكي، ومستشار معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة عادل بن عبدالله البطي وكبار المسؤولين، وجمع من الإعلاميين والأهل والأصدقاء. وقدم الزميل ” الطويهر ” شكره وتقديره لكل من حضر وشاركه فرحة الزواج، متمنيًا أن يوفق لرد جميل وقفة زملائه وأقاربه.

صحيفة ” صدى ” تتقدم بخالص التهاني والتبريكات للعريس، متمنية له حياة سعيدة.