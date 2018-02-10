السلمي: الهكرز الإيراني يحاول ضرب العلاقات الكويتية السعودية وقطر تتكلف الثمن

طهران(صدى):

علق رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية محمد السلمي، اليوم السبت، على محاولة اختراق قراصنة الانترنت الإيرانيين لموقع وزارة الداخلية الكويتية.

وأكد ” السلمي ” في تغيردة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن طهران تواصل مخططاتها لزعزعة أمن واستقرار الخليج، قائلًا ” الهكرز الإيراني يحاول ضرب العلاقات الكويتية السعودية عبر اختراق موقع وزارة الداخلية الكويتية، وأحباب شريفة يتكفلون بالثمن “.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت إحباط محاولة اختراق من قبل أحد قراصنة الانترنت لموقع الوزارة الإلكتروني وعودته إلى العمل الاعتيادي مرة أخرى دون أن تلحق به أي أضرار.