وظائف شاغرة بشركة ” رال ” في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” رال ” العالمية، عن احتياجها لعدد من الموظفين بتخصصات مختلفة، وذلك في العاصمة الرياض، وفقاً للمسميات الوظيفية التالية:

– محاسب عام: ويشترط في المتقدم أن يكون حاصلًا على بكالوريوس محاسبة.

– موارد بشرية: ويشترط في المتقدم أن يكون حاصلًا على دبلوم موارد بشرية.

وأوضحت الشركة الشرط المطلوب لهذه الوظائف، والذي تمثل في: أن تكون الوظائف للمواطنين فقط.

فيما يمكن للراغبين في العمل بتلك الوظائف، التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية، مع ذكر المسمى الوظيفي، وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected] .