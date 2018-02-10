ترقية وتعيين 137 قاضيا بأمر خادم الحرمين الشريفين

عادل الحربي(صدى):

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم السبت، أمره السامي بترقية وتعيين 137 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي، حيث شمل الأمر الملكي الكريم ترقية 113 قاضيًا، وتعيين 24 قاضياً.

وأشار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر السامي وما تضمنه من ترقيات وتعيين، يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.

كما سأل المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، ويوفق أصحاب الفضيلة القضاة، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.