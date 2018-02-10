أفضل الوضعيات لنوم طفلك الرضيع

أماني الغامدي(صدى):

يعتقد الكثير من الأمهات أن نوم الطفل على بطنه هي وضعية مناسبة للطفل وتحميه من التقلصات ، أو الانتفاخ، ولكن لا يجب عليك أبدا اللجوء لهذه الوضعية في نوم طفلك لما لها من أضرار صحية .

حيث أكد الأطباء أن وضعية نوم الأطفال الرضع على بطونهم خطر على حياتهم، لأن الطفل بهذا العمر أجهزة جسمه ضعيفة وقد تؤدى وضعية النوم على البطن إلى زيادة حمل وزن الطفل على الحنجرة، مما يحدث خلل في وظيفة الجهاز التنفسي.

مع العلم أن أفضل وضعية لنوم الطفل الرضيع هي نومه على الظهر، مع وضع رأسه على وسادة وهذه الوضعية تساعده على تفادى حدوث” شرقه “، ومساعدة الطفل على التنفس بشكل صحيح.