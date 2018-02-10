157 إيموجي جديد عبر أندرويد و iOS

نورة الشهري(صدى):

قام الشركات المشغلة لأنظمة تشغيل ” أندرويد ” و ” iOS ” ، بتطوير رموز الإيموجي الخاصة الأجهزة الذكية التابعين للنظامين، بزيادة 157 رمز في وقت لاحق من 2018.

وأعلن مجلس Unicode Consortium، أن الرمزو الجديدة توفر مجموعة متنوعة من الوجوه والأشكال والنشطات الترفيهية المختلفة عن الرموز السابقة، لافتًا إلى أن الأبطال الخارقين سيحتلون موقعهم ضمن الرموز الجديدة.

وأعلن ” آبل ” أنها تراجع نسخها من رموز الإيموجي التي حظيت بموافقة المجلس خلال يونيو من كل عام، لتقدم هذه النسخ لمستخدميها خلال تحديث ” iOS ” في كل خريف، أما ” أندرويد ” فستقدم نسخها من الرموز في وقت لاحق من العام.

ويبلغ عدد رموز الغيموجي المتفق عليها حسب التحديثات الأخيرة 2823 رمزًا، في ظل سعي المجلس للتنوع والاختلاف بدرجات ألوان بشرة الشخصيات الرمزية وتنويع الوظائف في الرموز.

يُذكر أن مجلس ” Unicode Consortium ” هو منظمة غير ربحية تختص بتحديد المعايير العالمية لرسوم الإيموجي والشخصيات الأخرى المرتبطة بتبادل الرسائل والنصوص.