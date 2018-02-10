البرنامج الوطني للمعارض يسلط الضوء على استقطاب فعاليات الأعمال الدولية

سعيد العجل(صدى):

يُطلق البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات , الأسبوع القادم بالرياض , أعمال الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات , الذي يسلط الضوء على أهم العوامل والأدوات المساعدة في استقطاب فعاليات الأعمال الدولية إلى المملكة.

ويناقش الملتقى الذي يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي , وجعلها مركزاً جاذباً لفعاليات الأعمال الدولية , عددا من المحاور التي تركز على الأدوات الجاذبة ومتطلبات استقطاب تلك الفعاليات وفقا للمعايير الدولية , حيث يستعرض مستشار رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المشرف على تأسيس البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات عبدالله بن سلمان الجهني , قدرات ومقومات المملكة لاستقطاب فعاليات الأعمال الدولية والفرص المتاحة التي تمتلكها المملكة لتجعل منها محطة جذب لكبرى لمنظمي فعاليات الأعمال الدولية، وذلك لما تحظى به من اقتصاد قوي يسهم في جعل السوق الاستثمارية قوية.

ويتناول الملتقى ضمن محاوره مهارات إعداد ملف التنافس على استقطاب فعاليات الأعمال , مستعرضاً خلاله نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدولية للمؤتمرات والملتقيات (إيكا) , خوان جارسيا , كيفية إعداد ملف للمنافسة لاستقطاب المؤتمرات والاجتماعات الدولية بطرق خضعت للعديد من التجارب لفترات طويلة , كون جمعية (إيكا) لديها خبرة ومعرفة في استقطاب المؤتمرات والاجتماعات التي تقيمها المنظمات والجمعيات والاتحادات الدولية.

ويتطرق مدير مكتب فيينا للمؤتمرات , كريستيان موتسشليشنر , لتجارب مدينة فيينا في استقطاب فعاليات الأعمال الدولية , متناولاً أبرز الأدوات الجاذبة التي تساعد على استقطاب فعاليات الأعمال وتطورها خلال فترات سابقة.

يذكر أن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات أتاح للراغبين وأصحاب الاهتمام امكانية التسجيل لحضور أعمال الملتقى , عبر الموقع الإلكتروني هنا .