الدفاع المدني يعلن عن نتائج المقبولين للوظائف

نايف السالم(صدى):

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم السبت، عن نتائج المقبولين مبدئيًا للوظائف المعلن عنها لهذا العام 1439هـ.

وأوضح الحساب الرسمي للدفاع المدني على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن النتائج تظهر خلال رابط موقع المديرية العامة للدفاع المدني الالكتروني هنا .

وأشار الدفاع المدني أنه على المقبولين مبدئيًا الالتزام بالتعليمات التالية:

احضار نموذج موعد المراجعه الذي تم طباعته من الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني

( الاستعلام عن النتيجة ) .

2. أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد ( 2 ) صورة مكبرة منها.

3. أساس شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها التي تم التقديم بها على الوظيفة مع عدد ( 3 ) صور منها

مصدقة من ( إدارة الإختبارات والقبول للثانوية العامة ) أو الجهة التعليمية المشرفة عليها .

4. إحضار عدد (2) صورة لكلاً من المؤهلات الاضافية ( الدبلوم البكالوريوس ) مع السجل الاكاديمي

في حال تم تسجيل مؤهل أضافي أو شهادات الدورات التدريبية التي تم تسجيلها بالموقع مع الاساس

لمطابقتها، مع ضرورة أن تكون المؤهلات والشهادات التدريبية مصادق عليها مــن الجهة المشرفة علـى

المعهد أو الكلية مصدر الشهادة ( المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني – إدارة التعليم) .

5. أصل رخصة القيادة العمومي لمن تقدم على وظائف ( قائد ومشغل آليات ) مع صورة واضحة منها .

6. عدد (8) صور شخصية ملونة خلفية بيضاء حديثة بدون تعديل ، مقاس (4×6) مكشوف الرأس بالزي

الوطني مع كتابة رقم التسلسل الظاهر في موقع الدفاع المدني وتسجيله خلف الصور .

7. إحضار ملف علاقي توضع فيه جميع المتطلبات السابقة .

8. الالتزام بالحضور بالزي الرياضي وبدون الجزمة الرياضية لليوم الأول مع الاهتمام بالنظافة العامة

وحلاقة شعر الراس مكينة رقم (2) .

9. التقيد بالحضور في الموعد المحدد باليوم و التاريخ وفي حال التأخر أو عدم الحضور فسيتم الغاء

طلب التقديم على الوظيفة علماً بان القبول المبدئي لا يعني قبولاً نهائياً للوظيفة .

10. يمنع دخول الجوالات الى مقر لجنة القبول والتسجيل كما يمنع اصطحاب المرافقين ومن يخالف ذلك يستبعد بشكل فوري.