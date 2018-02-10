شريكك المستقبلي يفعل هذه الأمور.. سارعي بالهروب منه

نورة الشهري(صدى):

قالت خبيرة في العلاقات الزوجية ، أن فترة الخطوبة تعد من أهم الفترات التي يمر بها الشريكان، لأنها تكشف الكثير من السمات والصفات لكلاهما وتعتبر بمثابة اختبار طويل الأجل، وتكون نتيجته إما بنجاح الخطيب، أو إخفاقه وبالتالي لا يصلح للزواج.

قد تعتقدين أنّ خطيبك هو الزوج المناسب، وتقبلينه شريكاً للعمر بغض النظر عن بعض الاعتبارات التي يتوجب عليك الانتباه إليها، وتفترضين حسن النية، وأنّ ما يظهره لك هي صفاته وطباعه الحقيقية، ولكنه للأسف يرتدي أقنعة زائفة، ولا يظهر بوجهه الحقيقي إلا بعد الزواج.

لكن كيف تقيمين هذه العلاقة وتحددين ما إذا كان هذا الرجل يستحق بأن يكون شريك الحياة ورفيق الدرب أم لا؟

لا يحب أصدقاءك ويعشق السيطرة

لا يسمح لك بمقابلة أصدقائك خاصة الرجال، ويجبرك بشتى الطرق للانصياع لأوامره وما يراه هو مناسباً دون الالتفات لرأيك، كاختيار فستان ما، أو تغيير قصة شعرك الحالية، تمسكي بحريتك والحصول على مساحة كافية تجعلك تتواصلين مع الآخرين، ولا تختصري الحياة في شخصه فهو يصلح ليكون زوجك.

يثور لأتفه الأمور ولا يهتم بك

يغضب ويثور لأسباب واهية، وبالتالي سينعكس ذلك على شخصيتك، ويجعلك عصبية طيلة الوقت، كما أنه لا يهتم بشؤونك ولا يكترث لاهتماماتك، وهو ما يشعرك بالوحدة ويصبح وجوده مثل عدمه.

لا يحب عائلتك وليس لديه أصدقاء

يكن العداء لعائلتك وأصدقائك بلا سبب، ولا يهتم بتكوين الصداقات، قد تكون الصفة الأخيرة محببة إلى قلبك كي يقضي معك معظم الوقت، لكن فكري لماذا لا يحب الأصدقاء وما هي أسبابه ودوافعه.

لا يراعي شعورك ويتحكم في حياتك

دائماً ما يسخر منك ويحرجك أمام الناس، ويحدد لك أوقاتاً معينة لمقابلة الأهل والأصدقاء، احذري هذا الرجل فهو لا يعلم أنّ احترامه لك هو جزء من احترامه لنفسه، كما أنه يعشق السيطرة وهو ما سترفضينه بطبيعة الحال.

يحب المشاهد الإباحية ويكذب كثيراً

هذا الشخص غير أمين عليك، فهو يتتبع العورات ولا يبالي بالعواقب، فضلاً عن كثرة الكذب الذي ينم عن شخصية ضعيفة مذبذبة، وستفقدين ثقتك به آجلا أم عاجلاً.

لا يحترم أسرته ولا وظيفته

شخص مستهتر لا تهمه المشاعر، ولا يعترف بالحب والاحترام، لا يتحمل المسئولية وينظر للوظيفة على أنها تحصيل حاصل، ودائما ما يزدريها ويقلل من شأنها.

فإذا كان خطيبك يتمتع بهذه الصفات فعليك بالهروب بعيداً، وانجي بنفسك وحياتك قبل فوات الأوان.