” البيئة ” تصدر الإيجاز اليومي لمتابعة حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور

سعيد العجل(صدى):

أوضح الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 , تسجيل إصابة واحدة في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في محافظة الخرج .

وبينت الوزارة أن عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغ 7106 عينة جمعت من جميع مناطق المملكة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 125حالة إيجابية، وتم التخلص من 5208 طيراً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما أوضحت الوزارة أن عدد البلاغات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلاغ واحد ، فيما بلغ عدد الاستفسارات 9 استفساراً، وستستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة كافة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.