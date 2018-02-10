” البيئة ” و ” البلديات” تنجزان 90‎% من أعمال وادي الأديرع

سعيد العجل(صدى):

أنجزت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في حائل مايقارب 90‎% من الحلول العاجلة من أعمال وادي الاديرع بمنطقة حائل في غضون (٦٠) يوما .

وأوضح مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله أباالخيل أن ماتم إنجازه ضمن نطاق أعمال خدمات المياه بمنطقة حائل بلغ 16.6 كيلو متر من دوار المنفاخ حتى تقاطع وادي الاديرع مع طريق الجوف السريع ويمثل ذلك 71% من اجمالي طول وادي الاديرع المشمول بالمعالجة البيئية.

وأفاد أبا الخيل أن الأعمال شملت حفر ثلاثة آبار سطحية لتجميع المياه، يتم سحب وضخ المياه منها في مناهل الصرف، بالإضافة إلى شق عدد كبير من القنوات، وفتح العبارات، ووضع عبّارات جديدة بمجرى الوادي سهلت وبشكل كبير من نقل وتحريك المياه السطحية.

وأضاف أباالخيل أنه تم الانتهاء حتى الآن من تجفيف أكثر من ٥ كم على امتداد الوادي، سهلت جميع هذه الاعمال قص الحشائش في الوادي، مما قلل من الاثار السلبية السابقة وأظهرت نتائج الأعمال تقدما كبير في الأداء، وترمي هذه الاعمال لتنفيذ حلول مستدامة، إذ تم اكتمال وثيقة طرح مشروع دراسة التأهيل البيئي لوادي الاديرع وستوجه الدعوات خلال الأسبوع القادم بإذن الله تعالى للمقاولين المؤهلين.