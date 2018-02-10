لقاء لقادة المستقبل في الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات

سعيد العجل(صدى):

خصص الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات الذي ينطلق يوم الأحد 18 فبراير 2018 في مركز الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتيننتال الرياض، يوما لقادة المستقبل في صناعة الاجتماعات السعودية

ويمثل هذا اللقاء أحد الأنشطة الرئيسية المصاحبة للملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات الذي تأسس كمبادرة من البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، ويعد لقاء قادة المستقبل أهم تجمع للشباب لإبراز دورهم في قيادة مستقبل صناعة الاجتماعات السعودية، لتكوين قيادات شابة محترفة تعمل في صناعة الاجتماعات وتنهض بها.

ويستهدف لقاء قادة المستقبل الطلاب والطالبات الدارسين في الجامعات والكليات المتخصصة في السياحة وإدارة الأعمال والتسويق والعلاقات العامة، وسوف يقام اللقاء في ثالث أيام الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات يوم الثلاثاء 20 فبراير 2017م في مركز الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتيننتال الرياض.

يشتمل برنامج اللقاء على جلستان، حيث ستتضمن الجلسة الاولى التعريف بصناعة الاجتماعات في توفير فرص العمل والاستثمار من خلال انواع الدعم الحكومي مثل برامج هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة والاكاديمية السعودية لإداره الفعاليات والمعارض والمؤتمرات. أما الجلسة الثانية فستكون مركزة لعرض (6) تجارب شبابية في العمل والاستثمار في صناعة الاجتماعات السعودية، وستشمل نقاش حول التحديات التي يواجهها الشباب في صناعة الاجتماعات ودور المستقبلي لبناء قادة المستقبل في الصناعة .

الجدير بالذكر أن البرنامج الوطني للمعارض و المؤتمرات بادر بتنظيم أول لقاء المستقبل في صناعة الاجتماعات السعودية في عام 1437هـ، بالتزامن مع المنتدى السعودي الثالث ‏للمؤتمرات والمعارض، الذي عقد في الدمام آنذاك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير الشرقية وصاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة ‏العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الاشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات.

وأوضح المهندس طارق عبدالرحمن العيسى المدير التنفيذي للبرنامج الوطني ‏للمعارض والمؤتمرات أن مستقبل صناعة الاجتماعات السعودية يعتمد على الشباب ولن تحقق الصناعة أهدافها ومساهمتها في رؤية المملكة 2030 الا من خلال الشباب، ولهذا يعمل البرنامج مع شركائه على تطوير البرامج التي ‏تدعم الشباب لكي يتوظفوا او يستثمروا في صناعة الاجتماعات السعودية.

وقد اعلن برنامج ” باب رزق جميل ” عن توفير 5 الاف فرصة عمل لصناعة الاجتماعات خلال عام 2017 م، وتوفير (1156) فرصة وظيفية في صناعة الاجتماعات السعودية لبرامج التطوع المنتهي بخبرة من خلال مبادرة باب رزق جميل.

للراغبين بالتسجيل في لقاء قادة المستقبل في صناعة الاجتماعات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني هنا