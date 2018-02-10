شركة روابي للمقاولات تعلن عن وظائف شاغرة
أعلنت شركة روابي القابضة للمقاولات المتخصصة، والموجودة في الخبر عن توفير العديد من الوظائف الخالية في عدة اختصاصات.
وأشارت الشركة إلى أن الاختصاصات المتوفرة هي: H2S Specialist Technical Training Program and Career (Saudi Nationals)
Fleet & Technical Superintendent (Marine Industry)
PWHT Technciian، HVAC Technician ( Saudi Nationality)، بالإضافة إلى Labour- RSOS، و Industrial Customer Relationship Manager
وأضافت الشركة أن من الاختصاصات التي تحتاجها أيضًا، Well Testing Supervisor، Janitor cum Glass Cleaner، و Instrumentation Engineer، و Well Test Operator، بالإضافة إلى AutoCad Operator، و
Chief Accountant.
ودعت الشركة المتقدمين إلى زيارة موقعها الالكتروني من خلال الرابط الآتي:هنا
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