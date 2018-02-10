شركة روابي للمقاولات تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة روابي القابضة للمقاولات المتخصصة، والموجودة في الخبر عن توفير العديد من الوظائف الخالية في عدة اختصاصات.

وأشارت الشركة إلى أن الاختصاصات المتوفرة هي: H2S Specialist Technical Training Program and Career (Saudi Nationals)

Fleet & Technical Superintendent (Marine Industry)

PWHT Technciian، HVAC Technician ( Saudi Nationality)، بالإضافة إلى Labour- RSOS، و Industrial Customer Relationship Manager

وأضافت الشركة أن من الاختصاصات التي تحتاجها أيضًا، Well Testing Supervisor، Janitor cum Glass Cleaner، و Instrumentation Engineer، و Well Test Operator، بالإضافة إلى AutoCad Operator، و

Chief Accountant.

ودعت الشركة المتقدمين إلى زيارة موقعها الالكتروني من خلال الرابط الآتي:هنا