وظائف شاغرة للنساء بـ ” شركة سياحة “
أعلنت إحدى الشركات المتخصصة بمجال السياحة و السفر، عن حاجتها لموظفات نساء، في فروعها بثلاث محافظات هي: ” جدة والخبر والرياض ” ، وذلك طبقاً للمسميات الوظيفية و الشروط التالي ذكرها:
1- مديرة فرع:
– مكان العمل: الخبر.
– الوظيفة للسعوديات فقط
– المؤهل المطلوب: شهادة البكالوريوس في التسويق
– إتقان اللغة العربية و الانجليزية
– تشترط في المتقدمات خبرة تتراوح ما بين 5 الى 7 سنوات في مجال السياحة والسفر
– أن تكون المتقدمة نشيطة جدا في المبيعات.
2- موظفة مبيعات تنفيذية:
– مكان العمل: الخبر والرياض.
– الوظيفة للسعوديات فقط.
– المؤهل المطلوب: شهادة البكالوريوس.
– إتقان اللغة العربية و الانجليزية.
– أن تكون المتقدمة نشيطة جدًا في المبيعات.
3- مصممة جرافيك:
– مكان العمل: جدة.
– الوظيفة للسعوديات فقط.
– المؤهل المطلوب: شهادة البكالوريوس.
– إتقان اللغة العربية و الانجليزية.
– أن تكون المتقدمة حاصلة على خبرة في العمل على جهاز ” الآبل ماكنتوش ” – برنامج الفوتوشوب – وبرنامج الأدوبي فوتوشوب.
– تشترط في المتقدمات خبرة تتراوح من 2 إلى 3 سنوات بنفس المجال.
وذلك على أن يتم التقديم من قِبل الراغبات في العمل بتلك الوظائف، من خلال إرسال السير الذاتية لهن، عبر البريد الإلكتروني التالي،مع ذكر المسمى الوظيفي: [email protected] .
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