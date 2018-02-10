وظائف شاغرة للنساء بـ ” شركة سياحة “

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إحدى الشركات المتخصصة بمجال السياحة و السفر، عن حاجتها لموظفات نساء، في فروعها بثلاث محافظات هي: ” جدة والخبر والرياض ” ، وذلك طبقاً للمسميات الوظيفية و الشروط التالي ذكرها:

1- مديرة فرع:

– مكان العمل: الخبر.

– الوظيفة للسعوديات فقط

– المؤهل المطلوب: شهادة البكالوريوس في التسويق

– إتقان اللغة العربية و الانجليزية

– تشترط في المتقدمات خبرة تتراوح ما بين 5 الى 7 سنوات في مجال السياحة والسفر

– أن تكون المتقدمة نشيطة جدا في المبيعات.

2- موظفة مبيعات تنفيذية:

– مكان العمل: الخبر والرياض.

– الوظيفة للسعوديات فقط.

– المؤهل المطلوب: شهادة البكالوريوس.

– إتقان اللغة العربية و الانجليزية.

– أن تكون المتقدمة نشيطة جدًا في المبيعات.

3- مصممة جرافيك:

– مكان العمل: جدة.

– الوظيفة للسعوديات فقط.

– المؤهل المطلوب: شهادة البكالوريوس.

– إتقان اللغة العربية و الانجليزية.

– أن تكون المتقدمة حاصلة على خبرة في العمل على جهاز ” الآبل ماكنتوش ” – برنامج الفوتوشوب – وبرنامج الأدوبي فوتوشوب.

– تشترط في المتقدمات خبرة تتراوح من 2 إلى 3 سنوات بنفس المجال.

وذلك على أن يتم التقديم من قِبل الراغبات في العمل بتلك الوظائف، من خلال إرسال السير الذاتية لهن، عبر البريد الإلكتروني التالي،مع ذكر المسمى الوظيفي: [email protected] .