الحمدان: الكتاب السعودي يحتفظ بمكانة متميزة في المحافل الدولية

القاهرة(صدى):

أشاد رئيس اتحاد الناشرين السعوديين أحمد بن فهد الحمد، بجناح المملكة المشارك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ49، من حيث التنظيم والترتيب، فضلًا عن تقديم أنشطة أصيلة من حياة وثقافة وحضارة المملكة.

وأكد ” الحمد ” أن جناح المملكة قدم الكتاب السعودي في أبهى صوره لرواد معرض القاهرة، لافتًا إلى أن الإقبال الكبير الذي يشهد الجناح منذ بدء فعاليات المعرض يؤكد أن دور النشر السعودية تحتفظ لنفسها بمكانة مرموقة في جميع المعارض والمحافل الثقافية العربية والدولية.

وأضاف أن حكومة خادم الحرمين الشريفين لم تدخر جهدًا من أجل تقديم كافة أشكال الدعم للثقافة وللنشر لإيمانها الشديد بأهمية دور الثقافة في النهوض بالأمم وفي بناء الحضارات،