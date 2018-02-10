94 مصاب بالإيدز يمتنعون عن العلاج في مكة

نايف السالم(صدى):

تقوم مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، بملاحقة 94 فردًا من الجالية البرماوية بها، مصابين بمرض نقص المناعة المكتسب ” الإيدز ” ، وذلك نظراً لانقطاعهم عن العلاج، بالإضافة لامتناعهم عن الحضور والمراجعة، فضلاً عن رفضهم إحضار الأشخاص المخالطين لهم.

وكشفت مصادر عن قيام الدكتور سري عسيري، مساعد المدير العام للشؤون الصحية بمكة المكرمة، بتوجيه خطابًا لمدير شرق العاصمة، وكذلك مدير شعبة جوازات الشميسي للجالية البرماوية، أفاد بضرورة تنفيذ ما تم الإتفاق عليه بينهم، خلال الاجتماع التنسيقي الذي تم عقده بمقر الصحة العامة العام الماضي، بشأن عدم استجابة هؤلاء المصابين للاستدعاءات المتكررة من المختصين بمستشفى ” الملك فيصل ” التخصصي بالششة.

جاء ذلك في إطار سعي ” الشؤون الصحية ” بالعاصمة المقدسة، وراء معالجة وضع هولاء المصابين.