الاتفاق يعلن عن إلغاء فعاليات مباراة الفيحاء

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي الاتفاق، عن عدم إقامته للفعاليات الترفيهية المصاحبة لمباراته اليوم السبت، أمام نادي الفيحاء، على استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن لقاءات دوري المحترفين.

وقال الحساب الرسمي للاتفاق على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه: ” لظروف خارجة عن إرادتنا لن تكون هناك فعاليات ترفيهية مصاحبة لمباراة اليوم. ” ، مؤكدًا أنه ستظل الأبواب مفتوحة لاستقبال العائلات لحضور المباراة.

وجدير بالذكر إنه يحتل الاتفاق المركز الـ11 برصيد 19 نقطة، بينما يوجد الفيحاء في المركز الـ8 برصيد 26 نقطة.