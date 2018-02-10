وكيل البرلمان المصري يشيد بجناح المملكة في معرض القاهرة للكتاب

القاهرة(صدى):

استقبل الملحق الثقافي لسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة الدكتور خالد بن عبدالله النامي، وكيل أول مجلس النواب المصري السيد الشريف بجناح المملكة المشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ49.

وأعرب ” الشريف ” عن سعادته الكبيرة بزيارة جناح المملكة، مؤكدًا أنه جناح عظيم لبلد عظيم وله مكانة كبيرة في قلوب المصريين، مثمنًا العلاقة الوطيدة وأواصر الروابط والمحبة بين السعودية ومصر.

وأكد أن مصر تعتز بالمملكة ملكًا وحكومة وشعبًا وبلد خير خلق الله الحبيب محمد صلي الله عليه وسلم وبها السيرة العطرة للرسول الكريم وأخلاقه الكريمة.

كما تقدم ” الشريف ” بجزيل الشكر للمملكة على هذه المشاركة وهذا الجناح العظيم الذي هو مكسب كبير وإضافة لمعرض القاهرة للكتاب وبما يتميز به الجناح من معروضات وثقافات حديثة ومتميزة يشكر عليها الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والملحقية الثقافية.

وأثنى على رؤيته والمشاركة في حياكة الكعبة المشرفة وكذلك مشروع ” السلام عليك أيها النبي ” لأنه رأي السيرة العطرة للرسول الكريم.