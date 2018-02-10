بالصور.. الكشف عن أسعار ” شيفروليه ترافيرس RS ” الرياضية بقوة 257 حصان

عادل الحربي (صدى):

أضافت شيفروليه سيارتها ترافيرس RS لعائلة ترافيرس المطورة موديل 2018 وهي سيارة بتصميم أكثر شراسة, وتأتي بشبكة تهوية سوداء فريدة وتطعيمات سوداء على النوافذ وقضبان سقف سوداء وعجلات ألومنيوم 20 بوصة بلمسات Dark Android.

وتتميز السيارة بمصابيح أمامية HID ومصابيح نهارية LED وغلق لفتحات شبكة التهوية العلوية والسفلية وراديو MyLink بشاشة تعمل باللمس 8 بوصة ونظام OnStar 4G LTE مع واي فاي مدمج وشاشة متعددة الألوان للسائق لعرض البيانات وفرش جلدي جيت على المقاعد وخاصية التسخين في المقاعد الأمامية وUniversal Home Remote ونظام تحكم ثلاثي المناطق في المناخ ونظام صوتي Bose راقي من 10 سماعات وباب خلفي كهربائي وفتح السيارة عن بعد وتشغيلها عن بعد.

ومن حيث الأمان يتوفر لها تحذير من مغادرة المسار ونظام رصد البقع العمياء والتحذير من حركة المرور الخلفية مساعد الركن الخلفي ومرآة رؤية خلفية في صورة كاميرا وتذكير للمقاعد الخلفية. وتأتي السيارة بنظام حقن الكتروني للوقود مباشر Ecotec سعة 2 لتر بشاحن توربيني بقوة 257 حصان وعزم دوران 400 نيوتن متر، وبناقل حركة أوتوماتيك من 9 سرعات واستهلاك وقود 11 لتر لكل 100 كم . وتتوفر السيارة أمام الحجوزات في السوق الأمريكي حاليا بسعر يبدأ من 43 ألف دولار.