عدم الاهتمام بتغذية طفلك تفقده السمع

متابعات(صدى):

أكدت دراسة طبية حديثة أن سوء تغذية الطفل في سنواته المبكرة يؤدي إلى زيادة مخاطر إصابته بالصمم بمعدل الضعف في مرحلة ما قبل المدرسة، كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن التدخلات الغذائية يمكن أن تساعد في منع فقدان السمع.

ووفقا لما قاله الباحثين، فإن فقدان السمع هو السبب الرئيسي الرابع للإعاقة في جميع أنحاء العالم، حيث يعيش 80% من الأفراد المتضررين في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

كما حلل الباحثون العلاقة بين السمع بين أكثر من 2200 من صغار السن ومستويات التغذية بينهم مثل الأطفال قبل 16 عاما.

حيث أظهرت نتائج الاختبارات السمعية أن الشباب الذين يعانون من القزم في مرحلة الطفولة كانوا عرضة بمعدل الضعف في احتمال ظهور علامات فقدان السمع.