الأمم المتحدة: سوريا تشهد أكبر كارثة إنسانية في العالم

دمشق(صدى):

أكد منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية بسوريا بانوس مومسيس، أن سوريا تشهد حاليًا أكبر كارثة إنسانية في العالم، معربًا عن قلقله من الوضع الإنساني لها.

وأوضح ” مومسيس ” أن ما يقرب من 13 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية إضافة إلى 6 ملايين نازح داخل سوريا وأكثر من 5 ملايين لاجيء في الدول المجاورة، لافتًا إلى أنه خرج أكثر من 300 ألف نازح من جنوب إدلب إلى المناطق الوسطى بها منذ مطلع العام الجاري.

كما أشار إلى أن الأمم المتحدة تنسق مع منظمات الإغاثة السورية، مطالبه جميع الأطراف باحترام المناطق التي يوجد بها النازحون واحترام المنشآت السكنية والمدارس والمنشآت الصحية لحماية المدنيين.