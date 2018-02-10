الريال يترقب قرار البرسا وإشبيلية بشأن ملعب نهائي كأس الملك

نواف السالم(صدى):

من المقرر أن تعقد إدارة نادي برشلونة، وإدارة إشبيلية اجتماع، الاثنين المقبل؛ لبحث أمر الملعب الذي سُيخاض عليه نهائي كأس الملك إبريل القادم.

وقالت مصادر إنه من المتوقع بنسبة كبيرة أن يحدد ملعب ” واندا ميترو بوليتانو ” الخاص بنادي أتلتيكو مدريد؛ لإقامة المباراة عليه.

وأشارت المصادر إلى رغبة إشبيلية في إقامة المباراة على ملعبهم ” سانشيز بزخوان ” ؛ إلا أن في الأغلب لن يوافق برشلونة.

وعلى جانب أخر يخشى الريال من اتفاق الجابين على خوض النهائي في ملعب ” سانتياجو برنابيو ” ، حيث لن يتمكن من خلق أعذار للرفض.