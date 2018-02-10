أسباب نوبات العطس المتكررة يوميا في وقت معين

متابعات(صدى):

يعاني بعض الأشخاص من نوبات العطس في نفس الوقت يوميا، والشعور بحكة داخل الأنف، لكن لا يعرفون سبب لذلك.

لذلك قام الباحثون بعمل دراسة جديدة أكدت أن العطس هو في الأساس مجرد استجابة مناعية تهدف إلى مسح المخاط من الجيوب الأنفية.

وفى معظم الأحيان هو رد فعل غير طوعي بسبب المهيجات، مثل الغبار، حبوب اللقاح أو الجزيئات الصغيرة الأخرى التي تتطاير في الهواء.

كما فسر الباحثون أن إيقاعات الساعة البيولوجية تتحرك بالتنسيق مع جهاز المناعة، ما يدفع نوبات العطس في الوقت المناسب، كل يوم.