أحد المشاريع في بقيق يعلن عن حاجته لموظفين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن أحد المشاريع في مدينة بقيق بالمنطقة الشرقية عن حاجته لموظفين، لافتًا إلى أن الاختصاصات المطلوبة هي: سائقين نقل ثقيل، وسائقين معدات، وممرضين، بالإضافة إلى موظفين استلام تصاريح العمل.

وأوضح أن الوظائف للسعوديين فقط، مشيرًا إلى ضرورة ألا يفوق عمر المتقدم 35 سنة، إلى جانب إتقان اللغة الإنجليزية، كما انه من الأفضل خبرة سابقة في الصناعة للأمن والسلامة، مضيفًا أنه سيتم تحديد الراتب بعد المقابلة.

ودعا المشروع الراغبين في العمل إلى إرسال السيرة الذاتية مع تحديد المسمى الوظيفي بالعنوان: [email protected]