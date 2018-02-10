نايف السالم(صدى):

أعلن الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، اليوم السبت، تفاصيل الحالة الجوية الأولى والثانية التي تشهدها المملكة خلال الفترة المقبلة، وتبدأ من بعد منتصف ليل الاثنين وصباح الثلاثاء القادم.

وأوضح ” الحيزان ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن هذه الحالة تتمثل في أمطار متوسطة وشبه غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية، و تضرب مناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك بسواحلها والشمالية الشرقية وشمال المدينة ووغرب حائل وشرقها وأجزاء من شمال ووسط وشرق القصيم وشمال الرياض وشمالها الشرقي والكويت وربما وسط الشرقية.

وأشار إلى أن هذه المناطق قد تتغير وقد تكون للأفضل وتدخل مناطق أخرى ضمن نطاق الحالة الجوية، لافتًا إلى أن الحالة الجوية الثانية شموليتها أكثر وتغطي مساحات واسعة من المملكة.