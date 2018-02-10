  • السبت 10

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. وجهات نظر
  3. ما أقبح الفقر وما أجمل الفقراء

ما أقبح الفقر وما أجمل الفقراء



الفقر أكبر من أن نتحدث عنه وهو ألمٌ أجثم قلب الفقير حتى أهلكه ، هو عالمٌ لن نستطيع أبداً أن نتخيل مايحدث فيه حتى ولو أستشعرنا ذلك بكل حواسنا ،ولن نعلم مقدار الحاجة والضعف الذي يرونة يومياً ويتعايشون معه في كل لحظة .

نحن نعبر من جانبهم ونمضي في هذة الحياة ، حتى وإن لامس الحزن قلوبنا لرؤية حالهم فلن يستمر طويلاً، سوف ننسى تلك اللوحة البائسة بسرعة فائقة .

أما الوضع بالنسبة إليهم فهو مختلفٌ البتة ، ينظرون إليك وأعينهم تلمع ، يتمنون صغائر الأمور التي لديك والتي تنظر إليها نظرة لاتساوي أي قيمة .

لا يملكون سوى الأحلام ، ولا يريدون سوى التخلص مما آل إليه حالهم ، ولا يتمنون سوى النجاة من كهف الحاجة الذي ابتلعهم وأغلق عنهم النور وأغرقهم في الظلام .

لكم يؤلمني قلبي عندما أرى هؤلاء المغلوبين على أمرهم الذين قهرتهم ظروف الحياة وغلب الهزل على أجسادهم ، ولكم يدمي قلبي ذلك العجز الذي أشعر به عندما لا أستطيع أن أقدم إليهم سوى بعضاً من الأمور التي لا تذكر ، التي تذهب وتتبخر في ذات اليوم الذي التقي بهم فيه .

لست مع أولئك الذين يقولون بأن المال ليس كل شيئ ، فهو بالنسبة إلى الفقراء كنزاً عظيم يبحثون عنه كل يوم ، ولست مع من يقول بأن الفقير يمتلك سعادة أو قناعة ليست موجودة عند الكثير من الناس ، لا يا صديقي أنت لم ترى سوى تلك اللحظة اليتيمة التي أستطاع أن يبتسم فيها ، ومابعد ذلك ليس سوى غربة أُجبر بالقوة على المكوث بها .

كُتبت الكثير من المقالات عن الفقر وأؤلفت كذلك الكثير من الكتب والروايات عن هذة القضية وأيضاً أُنشئت العديد والعديد من الجمعيات الخيرية ومؤسسات الرعاية ، ومع كل ماسبق مازلنا نجهل ماهو السبب الرئيسي لعدم أنتهاء هذا الألم وإلى متى سوف يستمر ؟؟

إلى متى سنرى الثياب الرثّة والأخذية المهترئة والوجيهة الشاحبة ، إلى متى سنرى العجز باأعينهم ، ألا يوجد هناك عالمٌ نستطيع النجاة فيه من هذا الحال ، أم أن الأمر سيستمر إلى مالا نهاية ؟؟؟؟

أيها القارئ : شئنا أم أبينا الفقر قضية خطيرة جداً نشأت من رحم المعاناة وهي مستمرة في الأزدياد منذ أن وجدت البشرية وحتى يومنا هذا .

لا يسعني القول سوى قولة تعالى في كتابة الكريم (( فكلوا وأشربوا وأطعموا البائس والفقير ))


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *