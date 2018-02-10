مقرر ” ثقافية الجنادرية ” ينفي تدخل العلاقات الشخصية في اختيار المدعوين

عادل الحربي(صدى):

أكد فالح العنزي، مقرر اللجنة الثقافية لمهرجان ” الجنادرية ” ، أن تنظيم فاعليات المهرجان و تنفيذها، يعد عمل مؤسسي غير قابل للاجتهادات الشخصية، موضحاً أن القول بتقليص عدد الفعاليات، هو أمر غير موضوعي.

وقام ” العنزي ” بنفي الأقاويل المنتشرة حول اعتماد المهرجان على العلاقات الشخصية في اختيار المتحدثين و المدعوين، مشيراً لقيام إدارة المهرجان بمخاطبة عشرات المثقفين، وترتيب لقاء لهم لمدة ثلاثة أيام.

فيما لفت مقرر اللجنة الثقافية بالمهرجان، إلى مراعاة البرنامج الثقافي، لكافة المعطيات اليومية، سواء كانت ” سياسية أو اقتصادية، أو ثقافية أو فكرية.