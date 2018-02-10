5 أطعمة مفيدة في فترة الرجيم

متابعات(صدى):

يحتوي عالم الرجيم على مجموعة متعددة من الأنظمة التي تتناسب مع طبيعة كل شخص ووزنه وحالته الصحية، و ذلك لا يتعارض مع وجود قواعد عامة وخطوط عريضة يجب التعامل وفقًا لها في فترة الرجيم، حتى يصل كل شخص إلى النتيجة المرجوة.

وبالرغم من أن هناك مجموعة كثيرة من الأكلات الممنوعة في أيام الرجيم، إلا أن هناك عدد لا بأس به من الوجبات يمكنك التنويع فيما بينها حتى لا تشعر بالممل والحرمان، وتتمتع بنكهات مختلفة تحفزك على استكمال الرجيم، والحصول على جسد ممشوق دون أن تدخل في حالات اكتئاب بسبب الابتعاد عن الطعام.

لذلك أوصي خبراء التغذية بمجموعة من الأطعمة يجب أن يتناولها الفرد خلال فترة الرجيم لتساعده على خسارة الوزن بدون أثار صحية سلبية.

ومن أبرز الأطعمة التي يجب تناولها خلال فترة الرجيم:

1-البيض:

يحتوى البيض على مجموعة من الأحماض الأمينية والدهون الصحية التي تساعد على تشكيل العضل في الجسم، وإعطاء الإحساس بالشبع بالإضافة إلى منح الجسم الفيتامينات اللازمة لتمده بالطاقة والحيوية في فترة الرجيم.

2-الخضروات الورقية:

وذلك لأنها تحتوى على مجموعة من الألياف والمعادن التي تساعد الجسم على حرق الدهون وفقدان السعرات الحرارية بشكل آمن.

3-صدور الدجاج:

صدر الدجاج من اللحوم الخالية التي يجب أن تكون في النظام الخاص بك، ذلك لأنها ليست لذيذة فقط لكنها تساعد على حرق الدهون وإعطاء الجسم البروتينات اللازمة.

4-المكسرات:

بالرغم من كونها ضمن الأطعمة التي تحتوى على سعرات حرارية عالية، إلا أن تناول كميات معتدلة منها يساعد على حرق الدهون وخسارة الوزن بشكل سريع، فهي من الوجبات الصحية الخفيفة التي تحتوى على بروتينات وكربوهيدرات مفيدة للجسم.

5-الخبز بالحبوب الكاملة:

يساعد هذا النوع من الخبز على خسارة الوزن بدون التأثير على الصحة، لاحتوائه على الألياف والمواد الغذائية التي تحسن الهضم وتقلل الشعور بالجوع.