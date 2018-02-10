بالفيديو.. عامل صيني يهين مواطن بجازان

تركي السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم لمقيم صيني يعمل بشركة أجنبية على أرض المملكة، قام بطرد موظف من أبناء الوطن من عمله.

وأظهر مقطع الفيديو العامل الصيني وهو يرفع صوته على المواطن ويسبه بألفاظ غير لائقة، كما أثار الفيديو حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبة هذه الشركات.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، أحمد القنفذي، أن إدارته رصدت المقطع المتداول، وستبدأ في التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.