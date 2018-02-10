لعب كرة القدم والتنس تقوى عظام طفلك

واشنطن(صدى):

أثبتت دراسة أمريكية أن التمرين المكثف في المدرسة له آثار إيجابية واضحة على كثافة العظام، والقوة العضلية والتوازن في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و10 سنوات.

حيث فحص الباحثون صحة العظام والعضلات في 295 من أطفال المدارس على مدى عام دراسي كامل، وشارك الأطفال في مفهوم تدريبي يبحث في آثار أنواع مختلفة من التدريب الفاصل المكثف بالمدرسة.

وقارن الباحثون التأثيرات على الأطفال الذين أخذوا دروس التربية البدنية المدرسية العادية مع الأطفال الذين كانوا يمارسون تمارين مكثفة لمدة ساعتين في الأسبوع، فضلا عن تمارين الجمباز والقوة.

كما توصلت النتائج إلى أن الأطفال الذين مارسوا ألعاب الكرة لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع لمدة 40 دقيقة، ازدادت قوة العضلات بينهم بنسبة 40%، فضلا عن حدوث تحسن بنسبة 15% في مستويات التوازن، في حين ارتفعت كثافة العظام للأطفال بنسبة 45% كاملة مقارنة مع مجموعة السيطرة.

بالإضافة إلى أن كثافة العظام في مجموعة ألعاب الكرة ارتفعت بنسبة 7% في الساقين و3% في الجسم ككل، ما يعطى دفعة حقيقية لصحة العظام، حيث أن التمرين في المدرسة للأطفال هو أول خطوة كبيرة نحو الوقاية من هشاشة العظام في وقت لاحق من الحياة.