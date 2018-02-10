تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة.. غدا

علي القحطاني(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تأثر معظم مناطق المملكة بتقلبات جوية، بدءً من غد الأحد وحتى الأربعاء القادم.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الحالة الجوية المتقلبة تبدأ بنشاط في الرياح السطحية الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب ووسط المملكة.

وأضاف انه من المتوقع أن تستمر الموجة خلال النهار على مناطق مكة المكرمة وتشمل ” العاصمة المقدسة، جدة، الليث ورابغ “، والمدينة المنورة وحائل، على أن يمتد تأثيرها إلى منطقة القصيم والأجزاء الشمالية على منطقتي الرياض والشرقية.

كما أشارت إلى أنه عقب انتهاء هذه الموجة تتهيأ الفرصة يومي الثلاثاء والأربعاء، لهطول أمطار رعدية قد تكون من متوسطة على غزيرة على مناطق الحدود الشمالية ، الجوف، تبوك وحائل، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقتي المدينة المنورة والمنطقة الشرقية ” حفر الباطن “.

ولفتت إلى انه يلي هذه الموجة انخفاض في درجات الحرارة مع تحول الرياح إلى شمالية نشطة السرعة اعتبارًا من مساء يوم الثلاثاء، على مناطق شمال وغرب المملكة ومن ثم على وسط وشرق المملكة، حيث تشير التوقعات إلى استمرار التقلبات الجوية خلال نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع القادم وسيتم إعداد تقرير لها لاحقًا.

وحذرت الهيئة المواطنين والمقيمين من توخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية، داعية الجميع إلى متابعة نشرات الطقس والتقارير والإنذارات.