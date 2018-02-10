” أمير مكة ” يقدم التعازي لأسرة الشهيد ” البجالي “

نايف السالم(صدى):

قام سمو الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة مكة المكرّمة، ومستشار خادم الحرمين الشريفين، بتقديم التعازي والمواساة، لأسرة الشهيد العريف سامي بن مقنع البجالي، الذي استُشهد دفاعاً عن دينه ووطنه، أثناء أداء واجبه بالحد الجنوبي.

حيث قدم سموه، برقية تعازي لذوي الشهيد، قال فيها: ” أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لكم ولكل ذوي الشهيد سامي مقنع البجالي، الذي استُشهد في ميادين الشرف والبطولة دفاعاً عن دينه ووطنه.

يذكر أن العريف سامي بن مقنع البجالي، هو أحد منسوبي القوات المسلحة الملكية البرية، واستُشهد الأربعاء الماضي، جراء إصابته بشظية أثناء أداء واجبه، وذلك بقطاع المجازة بظهران الجنوب التابع لمنطقة عسير، فيما تم دفنه بمقبرة شهداء الحرم بمكة المكرمة.