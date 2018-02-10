بالفيديو.. رد فعل صادم لشاب طلبت منه فتاة الزواج أمام أصدقائه

تونس(صدى):

في مشهد غير متوقع طلبت فتاة تونسية الزواج من حبيبها أمام الجميع من أصدقائهما .

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفتاة وهي تستقبل حبيبها بالأحضان، ثم اخرجت الخاتم وجثت على ركبتها وطلبت منه الزواج مما تسبب في صدمة الشاب ثم احتضنها وسط تصفيق وصيحات الموجودين.