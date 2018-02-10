المعارضة القطرية تكشف خنوع تنظيم الحمدين لتركيا وخيانتهم للشعب القطري

طلال الضوي(صدى):

كشفت المعارضة القطرية، اليوم السبت، عن وجود عدد من الاتفاقيات السرية بين النظام القطري وتركيا؛ تضمن عدد من البنود، التي تثبت عمالة النظام ضد الشعب القطري.

وقالت المعارضة القطرية عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” صادق تميم على اتفاقيات عار جديدة مع العثمانيين الجدد بعد ان جاء اردوغان العام الماضي وفرضها على النظام القطري العميل “.

وتابعت: ” هل يعلم شعبنا الغالي ان الجندي التركي في قطر لا يحق مقاضاته وسجنه على ارضنا الحبيبة اذا خالف القوانين ومهما كان نوع الجريمة “.

واستكملت: ” هل يعلم شعبنا الغالي ان الجندي التركي في قطر لا يحق مقاضاته وسجنه على ارضنا الحبيبة اذا خالف القوانين ومهما كان نوع الجريمة. ”

وأضافت: ” هل يعلم شعبنا المقاوم ان الزوار او المقيمين الاتراك، لا يسمح بتنفيذ الاحكام عليهم في قطر حتى لو كانت جريمتهم قتل مواطن قطري شريف “.

واختتمت المعارضة سلسلة تغريداتها قائلة: ” هل يعلم شعبنا المناضل ان السياح الاتراك سيحظون بتأمين صحي شامل على ارضنا بينما الزائر القطري الى بلاد السلطنة الجديدة لا يشمله التأمين الصحي بحسب احد البنود الغير معلنة في مذكرة التفاهم السياحي بين تميم واردوغان. خيانة ما بعدها خيانة يا تميم. التغيير قادم “.