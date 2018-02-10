بالصور.. ” الغذاء والدواء ” تخصص 4 أركان بجناحها في الجنادرية لحماية وتعزيز الصحة

نايف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم السبت، عن تخصيص 4 أركان ضمن جناحها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 ” ، وذلك لتقديم شرحًا مختصرًا عن طريقة العمل والجهود للتأكد من سلامة الغذاء، وفعالية ومأمونية الأدوية والأجهزة الطبية.

وقال المدير التنفيذي للتوعية والإعلام في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن السلطان، أن الزائر يجد في الركن الأول، معلومات تعريفية عن الهيئة، وطرق التواصل معها عبر التطبيقات المختلفة على الأجهزة الذكية، ومركز الاتصال الموَّحد، فضلاً عن حسابات الهيئة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح ” السلطان ” أن الهيئة خصصت الركن الثاني للخلطات العشبية، ليتيح للزائر التعرّف على المعادن الثقيلة التي يمكن أن تتلوث بها الخلطات العشبية، ومدى خطرها على الصحة والتي قد تؤدي إلى الوفاة، ويضم هذا الركن خمسة أقسام، يحمل الأول اسم ” اكتشف بنفسك ” ، كما يتيح للزائر التعرّف على المعادن الثقيلة التي يمكن أن تتلوث بها الخلطات العشبية، ومدى خطرها على الصحة.

وأضاف ” السلطان ” أنه يحمل القسم الثاني اسم ” تستخدمها لو شفتها ” ، ويهدف إلى الاطلاع على خلطات عشبية بعدسة مكبرة واكتشاف سوء التخزين الذي قد يطال الخلطات العشبية، مثل الرطوبة ودرجات الحرارة وفضلات الحيوانات.

وتابع قائلًا: أن القسم الخامس يتضمن ” مخالفات من السوق ” ، وهي عينات ضبطها مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء من الخلطات العشبية المغشوشة بأدوية أو المخزنة في ظروف سيئة، مع التوعية بأهمية الانتباه إلى عدم مصداقية أي أشكال صيدلانية تُباع عند العطارين.

وأشار السلطان إلى أن ركن ” التسمم الغذائي ” صُمم بحيث يدخل الزائر إلى متجر مصغر يتعرّف فيه على خطوات التسوّق الغذائي السليم، إضافة إلى تقديم معلومات توعوية للمستهلكين عند شراء المنتجات الغذائية، كما أن ركن البصريات يطلع فيه الزائر على رسائل توعوية عن الطرق الصحيحة لاختيار النظارات الطبية واستخدام العدسات اللاصقة ومحاليلها، كما تعرض قطاعات الهيئة الفنية بعض العينات المخالفة مع شرح سبب مصادرتها.