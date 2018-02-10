بالصور.. تشييع جنازة الشهيد ” الزهراني ” بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

تم تشييع جثمان شهيد الوطن مظلّي عبدالله بن عطية أحمد الزهراني، ظهر أمس الجمعة، حيث قامت جموع المصلين في جامع نعاش بمحافظة بني حسن، في منطقة الباحة، ، بتأدية صلاة الجنازة على الرقيب أول مظلّي عبدالله بن عطية أحمد الزهراني، الذي استُشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي للمملكة.

وجاء في مقدمة المشيعين، عقاب بن صقر اللويحق، وكيل إمارة الباحة، ومحمد الفائز، محافظ بني حسن، بالإضافة لمشايخ القبائل، وعدد من أفراد القوات المسلحة والجهات الحكومية بالمنطقة.

كما قام ” اللويحق ” بتقديم تعازي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده – حفظهما الله – ووزير الداخلية، كما نقل تعازي أمير المنطقة لأسرة الشهيد، سائلاً الله أن يغفر له ويرحمه وأن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن ” الزهراني ” قد استُشهد بعد سلسلة من البطولات، التي امتدت قرابة ثلاثة عقود، حيث حصل خلال رحلته البطولية، على وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، حتى عُرض عليه التقاعد إلا أنه فضَل البقاء في الصفوف الأمامية، في سبيل الشهادة والدفاع عن الوطن.