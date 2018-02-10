” القحطاني ” يتوعد قطر للمساس ببلاد الحرمين: الحساب عسير والفاتورة تزيد

طلال الضوي(صدى):

علق المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، اليوم السبت، على نفي وزير الخارجية القطري علاقة بلاده بتدويل الحرمين وصدار أي قرار متعلق بالحج.

وأكد ” القحطاني ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الإعلام الإيراني يمثل الإعلام القطري بشكل او بآخر، متوعدًا لتنظيم الحمدين بأشد العقاب على تخريبه في الدول العربية والمساس ببلاد الحرمين.

وقال على ” تويتر ” : ” أنتم أذل من ذلك ودون الحرمين الشريفين السيوف التي تعرفون بأمر اخوان نورة يا اخوان شريفة، قلتها لك يا سيف بن احمد ولم تفهم. إعلام ظلكم يمثلكم. والحساب عسير والفاتورة تزيد. وتذكروا كلمة عادل الجبير، طوينا هذه الصفحة، هم مشكلة صغيرة جدًا جدًا جدًا وليس من صالحهم استفزاز ٢٠٠ جيب “.