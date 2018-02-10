أخطاء تقومين بها تفسد أناقتك.. احذريها

نورة الشهري(صدى):

قالت خبيرة أزياء ، أن الأناقة لها قواعد ثابتة بعيداً عن القطع الباهظة من أشهر الماركات العالمية، فربما قطعة بسيطة مهندمة تضيف لمسات من الأناقة تعجز عنها قطعة بآلاف الدولارات من أشهر بيوت الأزياء.

لكننا نرتكب في حقّ ملابسنا أخطاء تقلل من أناقتها ورونقها، وتسرع من تهالكها نتيجة التعامل الخطأ أو التخزين بشكل لا يليق بنسيجها؛ وحتى تحافظين على ملابسك كما هي بحالتها الجديدة، تجنبي هذه الأخطاء عند التعامل معها واتبعي هذه النصائح.

كي الملابس وهي مبللة

تجفيف القمصان القطنية بالمكواة وهي رطبة، يجعلها مجعدة نتيجة تفاعل البخار المنبعث من المكواة مع القطن المبلل، والنتيجة إفساد الياقة والقميص بالكامل.

القطع باللون الأبيض

يجب فرز الملابس بعناية قبل غسلها، وتصنيف القطع حسب لونها، فالقطع البيضاء لا ينبغي أنْ تغسل مع الملابس الملونة، لأنه ربما يخرط أحد الألوان على الأبيض فتتناثر به البقع، ويجب أيضًا عدم وضع المناشف مع الملابس تجنباً للوبر الناتج عنها، الذي يؤثر على القطع مثل المخمل وغيرها.

إكسسورات الشعر

يجب إزالة الشعر من رابطة الشعر أولا بأول، كما يتعين عليك خلعها من معصميك قبل الخروج من المنزل حتى لا تتأثر بالعرق، ويمكنك وضعها في حقيبتك تحسبا لأي ظروف طارئة.

تأثر البنطلون بالحذاء

كثير ما تتأثر البنطلونات بكعب الحذاء، كارتداء بنطلون طويل مع حذاء مسطح، وهو ما يفسد من حافة البنطلون نتيجة احتكاكها بالأرض، وإذا كان البنطلون طويلا فيمكنك تقصيره عند الخياط، أو ارتداء الكعب العالي لتفادي هذه المشكلة.

الملابس الباهتة

يقول ستيف بورستين، مؤلف كتاب “99 سر لتنظيف الملابس والعناية بها”: “يعاني معظمنا من هذه المشكلة، ويكمن الحل في غسيل الملابس الملونة بالماء البارد وليس بالماء الساخن كما يفعل البعض، لأنّ المياه الساخنة تفسد الألياف والنسيج ويؤدي إلى فقدان اللون تدريجياً”.

الحقائب الكثيرة

من أفضل الطرق للحفاظ على الملابس وضعها في حقائب منظمة ومخصصة لهذا الغرض، ووضع كل شيء فيما يتناسب معه من الحقائب، فعندما تحملين الحاسوب المحمول يومياً إلى مكتبك، عليك بشراء الحقيبة التي تتسع له ولأشيائك الخاصة، ولحسن الحظ هي متوفرة الأن في كل العلامات التجارية المعروفة.

التركيز على قطعة واحدة فقط

قد تفضلين قطعة بعينها من ملابسك، وتصرين على ارتدائها مراراً وتكراراً، كذلك عندما تعلقين أكثر من قطعة على شماعة واحدة، لا سيما هذه القطعة المفضلة التي لا تكفّين عن ارتدائها، فقد تعلّق ذات يوم في الشماعة عند سحبها وإخراجها، والنتيجة قطع أحد الأزرار، أو شيء من هذا القبيل، وهو ما يتطلب إصلاحها عند الخياط والتفكير في البدائل.

فرشاة تنظيف الملابس

عند تنظيف الوبر من ملابسك، نظفيها في مكان مضيء بشكل كافٍ، حتى تتمكني من رؤية الوبر بوضوح، كذلك لا تلمسي أيّ شيء قبل التنظيف حتى لا يعلق بها ويتراكم الوبر من جديد.

اختيار الحذاء المناسب

اختاري الحذاء المناسب ولا ترتدي الحذاء بالمقاس الكبير أو الصغير، لأن كليهما سيبلى قبل أوانه نتيجة أنه غير مناسب لقدميك، فالحذاء بمقاس أكبر من قدميك سيلتوي كثيراً ويفسد كعبه، والأصغر يتقطع جلده ناهيك عن الألم الناتج عنه.