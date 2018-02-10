بالفيديو.. العلي: اقتراح تجنيس أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب غير سليم

عادل الحربي(صدى):

قال عضو مجلس الشورى، المهندس محمد العلي، اليوم السبت، أن اقتراح أعضاء مجلس الشورى بمنح الجنسية إلى أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب لم يتم دراسة أبعاده وآثاره بشكل جيد.

وأضاف ” العلي ” ، أن ” هناك 700 ألف سعودية متزوجات من أجانب، ولو افترضنا أن لكل واحدة منهن ابنان فقط، سنكون مطالبين بتجنيس مليون و400 ألف مرة واحدة! ” ، مشيرًا إلى أن تجنيس الأجانب يتضاعف كل 30 سنة، لافتًا إلى أن بعد 100 سنة سيكون لدينا 10 مليون شخص من هؤلاء، بالإضافة إلى أبنائهم وأحفادهم.

وتابع ” العلي ” أن البلد قليلة الموارد الطبيعية، فلابد أن يتناسب معدل الموارد مع معدل النمو السكاني، ولكن تجنيس أعداد بضعف المعدل السكاني الطبيعي، سيؤثر على الموارد واستغلالها.

وجدير بالذكر أنه وافق المجلس، الأربعاء الماضي، على ملاءمة دراسة مقترحين للتعديلات على نظام الجنسية، ومنح الجنسية إلى أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب، مقدمة من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين، استنادًا إلى المادة 23 من نظام المجلس، حيث أيَّده 63 صوتًا بعد أن تداخل عدد من الأعضاء على المقترح.